A Finale Emilia tanta curiosità per l’osservazione dell’eclissi di sole

FINALE EMILIA – Ha avuto un buon successo l’iniziativa degli astrofili finalesi del Gruppo SADR Enrico Bellodi e Alberto Bergamini che, in occasione dell’eclissi di sole di ieri, 25 ottobre, hanno organizzato un punto di osservazione pubblica nel parco adiacente a via Don Orione, a Finale Emilia.

A disposizione dei numerosi partecipanti, per vedere l’eclissi a Finale Emilia in totale sicurezza, c’erano un telescopio solare Coronado PST e un telescopio riflettore munito di filtro astrosolar a cui era applicata una macchina fotografica.

L’eclissi osservata è stata un’eclissi parziale iniziata intorno alle 11.30 con il massimo raggiunto alle 12.20 quando il disco solare è stato coperto dalla luna per circa il 30 per cento. L’eclissi si è poi conclusa intorno alle 13.30: a quel punto sul disco solare non vi era più traccia della luna.

All’iniziativa hanno partecipato tanti finalesi, complice la bella giornata, e anche tanti bambini grazie alla concomitanza della chiusura delle scuole per la temporanea mancanza d’acqua. Durante l’evento astronomico, gli astrofili finalesi hanno spiegato ai presenti, con l’aiuto di modelli in scala di sole, terra e luna, il funzionamento delle eclissi.

Il Gruppo SADR gestisce un osservatorio astronomico e un planetario digitale presso l’agriturismo la Florida di Bondeno dove organizzano anche diversi eventi, come l’“Astrogastro d’autunno”, in programma nei giorni 19, 20 e 21 novembre, durante il quale sarà possibile ammirare le stelle cadenti autunnali e saranno in funzione l’osservatorio astronomico (tempo permettendo) e il planetario, ad ingresso gratuito.

