Bomporto, al via la prima parte delle rassegne cinematografiche con “Il signore delle formiche”

BOMPORTO – Cinque titoli d’essai per altrettante serate del venerdì con inizio alle 21 dal 28 ottobre al 9 dicembre e due titoli per i pomeriggi domenicali del 20 e del 27 novembre con inizio alle 17, dedicati a ragazzi e famiglie. Con “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio – presentato in concorso all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia lo scorso settembre – si apre venerdì prossimo 28 ottobre al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) la prima parte della rassegna cinematografica serale, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ingresso unico per tutti, per entrambe le rassegne, 5 euro.

Il film di Amelio racconta attraverso la storia vera di Aldo Braibanti, l’omosessualità a processo nell’Italia degli anni Sessanta. Provincia di Piacenza, anni Sessanta. Aldo Braibanti è un intellettuale con un gran seguito tra i giovani, che frequentano la sua “factory” dove si recita, si creano installazioni artistiche, si scrivono poesie. Fra i suoi adepti c’è Riccardo, che sogna di essere apprezzato dal suo maestro ma che da lui riceve solo critiche. Un giorno Riccardo porta con sé il fratello Ettore, che ha scovato una di quelle formiche che Braibanti, anche mirmecologo, colleziona in una teca. E l’intellettuale dimostra subito gratitudine e stima verso quel ragazzo intelligente e gentile. Ma anche un’attrazione, presto reciprocata dal ragazzo, che gli costerà lalibertà e la carriera: perché Braibanti è anche un omosessuale dichiarato. Nel cast Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e l’esordiente Leonardo Maltese.

Venerdì 11 novembre sarà la volta del film diretto da Marco Righi nel 2010 “I giorni della vendemmia”, nell’ambito della Fiera di San Martino. Elia è un adolescente che vive con i suoi genitori, William, molto vicino al marxismo e Maddalena, donna molto devota. Un giorno nel campo davanti casa dove è iniziata la vendemmia, arriva Emilia, la nipote grande di una coppia di compaesani. Il regista sarà presente in sala e dialogherà col pubblico dopo la proiezione. Il film è interpretato da Lavinia Longhi, Marco D’Agostin, Gian Marco Tavani, Maurizio Tabani, Claudia Botti.

“Maigret” del regista francese Patrice Leconte con Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms – tratto dal romanzo di Georges Simenon “Maigret e la giovane morta” – è il titolo in programma venerdì 25 novembre. Una ragazza di provincia, giunta a Parigi piena di speranze, viene uccisa, e il commissario Maigret, che non conosce neppure l’identità della giovane, ha il compito di individuare il colpevole di quell’omicidio. Nel corso delle indagini il commissario, cui è stato impedito dal medico di fumare l’imprescindibile pipa per via di un problema non identificato ai polmoni, incontra un’altra ragazza di provincia che suscita in lui sentimenti di protezione, la cui vicenda verrà in qualche modo collegata a quella della sconosciuta uccisa. Saranno molti gli indizi da seguire, e porteranno non solo ad identificare il colpevole, ma anche a ricostruire il ritratto di un sottobosco ambiguo e predatorio nascosto dietro la sfavillante Ville Lumière.

L’ultimo lavoro di Pupi Avati, “Dante” – interpretato da Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba, Alessandro Haber e Gianni Cavina – sarà in sala a Bomporto venerdì 2 dicembre. La vicenda umana di Dante Alighieri, fra i grandi certamente il più grande e il più noto nel mondo.

Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito di consegnare alla figlia del sommo vate dieci fiorini d’oro come “risarcimento tardivo dell’ingiustizia patita”. Giovanni, grande ammiratore del poeta defunto, accoglie l’incarico come un onore, mettendosi in viaggio per ripercorrere i luoghi che Dante ha attraversato nel corso del suo esilio. Durante il cammino ripercorrerà gli episodi salienti della vita del poeta, dall’incontro con Beatrice all’amicizia con Guido Cavalcanti, dalle guerre fra Bianchi e Neri all’ingresso in politica come priore fino all'”esilio infinito”. Intessuti nella trama emergono i personaggi della Divina Commedia, da Paolo e Francesca al Conte Ugolino, sottoforma di racconti raccolti da Dante lungo il suo peregrinare.

La prima parre della rassegna cinematografica 2022/2023 si chiude all’insegna del divertimento venerdì 9 dicembre con il film inglese “Il piacere è tutto mio” diretto da Sophie Hyde, con Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland, Carina Lopes e Charlotte Ware. La esilarante voglia di avventure di una vedova di 55 anni. Tutto in una camera d’albergo: Nancy Stokes, insegnante in pensione, ha finalmente deciso. Dopo la morte del marito, che a letto non l’ha mai soddisfatta, è tempo di svelare i tanti misteri che il sesso ancora le riserva. Per questo ha fissato appuntamento per una sessione con Leo Grande, accompagnatore, intrattenitore e terapeuta del sesso che promette di darle ciò che non ha mai avuto. Quando la porta si apre, però, Nancy si rende conto che mettersi a nudo di fronte a uno sconosciuto non sarà poi così facile.

Domenica 20 novembre per la rassegna per ragazzi e famiglie arriva “Il lupo e il leone” di Gilles de Maistre, con Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johnson e Rhys Slack. Alma è una giovane promettente pianista, in lizza per la filarmonica di Los Angeles. La morte del nonno la riporta, però, d’urgenza tra i boschi canadesi in cui ha trascorso l’infanzia. Qui fa amicizia con la femmina di lupo artico a cui il nonno era solito offrire ospitalità e, una mattina, dopo una violenta tempesta, si ritrova letteralmente tra le mani un cucciolo di leone, scampato ad un atterraggio aereo di emergenza. Quando anche la lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, il piccolo di lupo e quello di leone diventano inseparabili. Ma mamma lupa scompare improvvisamente e Alma non se la sente di ripartire: tocca a lei, ora, fare da madre ai due animali e assicurarsi che non accada loro nulla di male.

Domenica 27 novembre ecco il film d’animazione “Lizzy e Red – Amici per sempre” diretto da Jan Bubenicek e Denisa Grimmová, presentato in italiano con i sottotitoli in ucraino. Dai creatori de “La mia vita da Zucchina”, l’amicizia tra una topolina e una volpe in una colorata animazione in stop motion. La topolina Lizzy è figlia di un padre coraggioso, un eroe della sua comunità, scomparso per colpa di una volpe vorace. Anche lei vorrebbe possedere lo stesso coraggio, così un giorno si sfida e avvicina una giovane volpe nel sonno. Un incidente improvviso li spedisce però entrambi all’altro mondo. Qui, lontano da casa e dalle leggi della natura terrena, i due mortali nemici scopriranno il valore di un’amicizia immortale.

