Bomporto, incidente sulla Panaria Bassa: auto contro il guard rail

BOMPORTO – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo sulla Sp 2 (Panaria Bassa), nel territorio di Bomporto, all’incrocio con via per Modena e via per Bastiglia, in seguito al quale un’auto è finita contro il guard rail. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’incidente e gestire la circolazione, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara. La Polizia Locale avverte che potrebbero verificarsi disagi per la circolazione dovuti alla formazione di code, fino a quando non sarà ultimata la rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.

