Calcio a 5: il Modena Cavezzo batte l’Italpol e sale al secondo posto

di Simone Guandalini – Si rialza subito, dopo il ko della scorsa settimana contro la capolista Todis Lido di Ostia, il Modena Cavezzo Futsal. Nella sesta giornata del Girone B di Serie A2 di calcio a 5, infatti, i ragazzi di mister Checa si impongono con un sofferto 3-2 sull’Italpol, scavalcando i rivali di giornata al secondo posto in classifica, alle spalle della formazione laziale, fermata questa settimana sull’1-1 dall’Active Network. Nella gara contro l’Italpol, a bersaglio per il Modena Cavezzo Korsunov, Lefons e Amarante: per la formazione modenese, domani, martedì 1° novembre, sarà già tempo di ritornare in campo per la trasferta infrasettimanale contro il Saviatesta Mantova.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 6:

Eur calcio a 5 – CLN CUS Molise 3-3

Sporting Hornets Roma – Saviatesta Mantova 5-1

Active Network Futsal – Todis Lido di Ostia 1-1

Città di Massa C5 – Roma C5 5-10

Lenzi Automobili Prato – Lazio C5 3-2

Modena Cavezzo Futsal – Italpol C5 3-2

A.P. C5 – Futsal Cesena 1-2

Riposa: Ecocity Futsal Genzano

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 16

Modena Cavezzo Futsal 12*

Futsal Cesena 12

Sporting Hornets Roma 10*

Saviatesta Mantova 10

Italpol C5 10

Lazio C5 8

Ecocity Futsal Genzano 7**

CLN CUS Molise 7*

Active Network Futsal 7*

Roma C5 7

Eur Calcio a 5 4

Lenzi Automobili Prato 3*

A.P. C5 1

Città di Massa C5 0*

*una partita in meno

**due partite in meno

