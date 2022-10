Calcio a 5: primo posto per la Pro Patria San Felice, cade il Modena Cavezzo

di Simone Guandalini – Si ferma a quota tre, nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5, la striscia di vittorie consecutive del Modena Cavezzo Futsal, sconfitto 4-3, nel quinto turno di campionato, sul campo della capolista Todis Lido di Ostia, a punteggio pieno a quota 15 punti. Non bastano agli uomini di mister Checa le reti di Korsunov (doppietta) e Dudu Costa; la formazione gialloblù rimane ferma a quota 9 punti, al quarto posto in classifica.

Nel Girone A (Modena) di Serie D, invece, terzo successo in altrettante partite disputate per la Pro Patria San Felice, che si impone 2-1, in casa, nello scontro diretto contro l’Original Celtic Bhoys. La vittoria di misura arriva grazie alle reti di Gaglio in apertura e Baratti su punizione. La formazione giallorossa rimane in questo modo sola in vetta alla classifica, a quota 9 punti: tre in più rispetto a quelli delle quattro squadre che inseguono al secondo posto.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 5:

Lazio C5 – Eur Calcio a 5 9-2

Todis Lido di Ostia – Modena Cavezzo Futsal 4-3

Italpol C5 – Sporting Hornets Roma 2-3

CLN CUS Molise – A.P. C5 2-2

Saviatesta Mantova – Lenzi Automobili Prato 7-4

Futsal Cesena – Ecocity Futsal Genzano 5-2

Roma C5 – Active Networdìk Futsal 0-2

Riposa: Città di Massa C5

Serie A2, Girone B, classifica:

Todi Lido di Ostia 15

Saviatesta Mantova 10

Italpol C5 10

Modena Cavezzo Futsal 9*

Futsal Cesena 9

Lazio C5 8

Ecocity Futsal Genzano 7*

Sporting Hornets Roma 7*

CLN CUS Molise 6*

Active Network Futsal 6*

Roma C5 4

Eur Calcio a 5 3

A.P. C5 1

Lenzi Automobili Prato 0*

Città di Massa C5 0*

*una partita in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 3:

Fabbrico – Sporting Club Sant’Ilario 3-4

Emilia Futsal Accademy – Corte Calcio 4-1

Futsal Shqiponja – Legione Parmense 6-1

Pro Patria San Felice – Original Celtic Bhoys 2-1

Virtus Cibeno – Carpaneto Chero 1922 3-1

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 9

Futsal Shqiponja 6

Sporting Club Sant’Ilario 6

Original Celtic Bhoys 6

Virtus Cibeno 6

Emilia Futsal Accademy 3

Fabbrico 3

Carpaneto Chero 1922 3

Corte Calcio 3

Legione Parmense 0

