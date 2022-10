Camposanto, dona un rene al marito dopo anni di malattia

CAMPOSANTO – Arriva da Camposanto una storia di amore familiare, altruismo e speranza per chi sfortunatamente viene messo alla prova dalle avversità nel corso della vita. E’ la storia di Pasquale Castaldo e della sua famiglia, composta dalla moglie Stefania Carbone e da due figli, ora di 22 e 20 anni. Pasquale, originario del sud Italia, si sposta al nord con la famiglia nel 2007 e dal 2009 abita a Camposanto e lavora, insieme alla moglie, in un’azienda di Modena: lui impiegato e sua moglie operaia.

Già prima di trasferirsi nel modenese, però, per Pasquale erano cominciati i problemi di salute, tant’è che nel 2004 subì un primo trapianto di rene da cadavere. I problemi, però, furono risolti, così, a distanza di diverso tempo dall’ultima volta, Pasquale dovette tornare in dialisi per quasi tre anni. E’ qui che la storia entra nel vivo: Stefania, la moglie di Pasquale, si fa, infatti, avanti per donare al marito uno dei suoi reni. Dopo tutti i controlli medici del caso, emerge una compatibilità: la donazione può avvenire. E’ così che Pasquale a settembre ha potuto ricevere un rene dalla moglie e iniziare una nuova vita, a dimostrazione che a volte nell’unione familiare si possono attraversare indenni le avversità.

