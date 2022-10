Carpi, gioco per bambini in fiamme nel parco tra via Nuova Ponente e via Mozart

CARPI – Questa mattina, a Carpi, nel parchetto tra via Nuova Ponente e via Mozart, i Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 10 a causa dell’incendio di uno dei giochi per bambini presenti nel parco. Nonostante il pronto intervento dei pompieri, il gioco è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’area è stata per sicurezza transennata: non risultano feriti.

