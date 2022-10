Carpi, violenta lite tra condomini a colpi di mazza

CARPI – Una violenta lite tra due ragazzi, uno dei quali, pare dalle prime ricostruzioni, minorenne, è scoppiata nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre, a Carpi, precisamente sotto il portico di un condominio, in cui abitano entrambi i ragazzi coinvolti, tra via Petrarca e via Battisti. Ancora ignoti i motivi che hanno portato al feroce litigio, sfociato, oltre che in calci e pugni tra i due giovani, anche nell’utilizzo da parte di uno dei due di una mazza, con cui avrebbe colpito l’altro in faccia, causandogli ferite che avrebbero richiesto l’intervento del 118. Sul posto per sedare la rissa, allertati dai testimoni, a loro volta allarmati dalle urla dei due giovani, sono intervenuti anche i Carabinieri.

