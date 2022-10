A Cavezzo riparte il 17 ottobre il Gruppo Educativo Territoriale

CAVEZZO – Anche quest’anno viene organizzato presso il Centro Giovani Insieme – ANSPI di Cavezzo il Gruppo Educativo Territoriale (GET). Si tratta di un progetto educativo rivolto ai ragazzi delle scuole medie (dagli 11 ai 14 anni), che prevede la presenza di due educatori specializzati, sotto la supervisione de La Portabella, cooperativa sociale che opera in campo educativo in tutta la provincia di Modena.

Tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì dalle 14,15 alle 18 circa) gli educatori aiuteranno i ragazzi delle scuole medie a svolgere i compiti assegnati fino alle 16, nonché dalle 16 alle 18 proporranno attività di gioco di gruppo, laboratori e, più in generale, consentiranno ai ragazzi di stare insieme in uno spazio

adeguato e controllato. Chi non è interessato allo svolgimento dei compiti può partecipare anche solo all’attività ricreativa.

Il GET verrà svolto presso il Centro Giovani Insieme di Cavezzo, nella struttura in legno adiacente al Tennis Club, con l’utilizzo di tutti gli spazi all’aperto (campo da calcio e giardino) e al chiuso. Il progetto è finanziato in parte dall’UCMAN, settore politiche giovanili.

Tutti coloro che sono interessati a far partecipare i propri figli (si può frequentare anche solo alcuni giorni della settimana a seconda delle esigenze e disponibilità) possono chiamare il numero 389/5458568 o scrivere una e-mail a AMIGJINI@GMAIL.COM. Il GET inizia ufficialmente lunedì 17 ottobre.

