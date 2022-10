“FinalHalloween”, gli appuntamenti a Finale Emilia in vista del 31 ottobre

FINALE EMILIA – Con “FinalHalloween” i commercianti animeranno il centro storico di Finale Emilia lunedì 31 ottobre con il tradizionale dolcetto-scherzetto a base di caramelle. In piazza Verdi, dalle ore 16.00, i volontari di AMO e Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia proporranno gnocchi, frittelle, cioccolata e laboratori. In largo Cavallotti dalle 15.30, a cura delle Edizioni Usborne, laboratorio “crea la tua sportina di Halloween” e alle 16.30 e 17.30 due letture in inglese per bambini coraggiosi.

Al Nuovo Cinema Corso alle ore 15.00 proiezione di un film evento per Halloween: “The Nightmare before Christmas”. Alcune iniziative anticipano invece di qualche giorno i tradizionali festeggiamenti: Ghirigori Lab, in corso Cavour propone i suoi laboratori per creare il decoro per la notte di Halloween dalle 16 in poi, fino al 28 ottobre; l’Azienda agricola Da Sabrina in via Rotta, sabato 29 ottobre dalle ore 15.00, mette a disposizione il suo Parco delle Zucche; domenica 30 ottobre, anche il pub Agorà ospita diversi eventi musicali nel locale di via Agnini: venerdì 28 ottobre alle ore 22.00 Rock the Casbah rock party dj set; domenica 30 ottobre alle ore 18.00 concerto Moon Shiners; lunedì 31 ottobre The Indico Party Pop e a seguire Fiky Fiky Night con Gianni Drudi & Only Trash Live.

