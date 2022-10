Grave incidente a Baggiovara: coinvolte due auto e un camion

BAGGIOVARA – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11.20, a Baggiovara, in via Cucchiara. Coinvolte nello scontro, di cui ancora non è possibile ricostruire la dinamica, due auto e un mezzo pesante. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

