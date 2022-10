Hockey, gli Scomed Bomporto fanno poker: quattro atlete convocate per i World Skate Games

BOMPORTO – Gli Scomed Bomporto al femminile fanno poker: è il caso di dirlo. Infatti, dopo il raduno di Asiago, le atlete bomportesi Giulia Cipriano e Arianna Bisi nell’ambito della selezione Senior, e con Alessia Bergamini e Giorgia Zanella per quanto riguarda la selezione Junior, faranno parte delle rispettive Nazionali a Buenos Aires per i World Skate Games 2022 previsti dal 24/10 al 30/10 (Senior) e dal 1/11 al 6/11 (Junior). Gli Scomed Bomporto trovano in questa circostanza la consacrazione delle proprie atlete ai vertici internazionali dell’hockey in line.

