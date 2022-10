Hockey, Scomed Bomporto Under 10 e Under 12 in pista a Soragna

Saranno in pista domenica 16 ottobre a Soragna (PR), gli atleti degli Scomed Bomporto. Apre la nuova stagione agonistica un torneo dove i bomportesi incontreranno le formazioni giovanili di Imola-Forli , Ferrara-Empoli e Parma che si fronteggeranno per la conquista del trofeo. Sarà un ottimo test per i Bomportesi in vista dei prossimi impegni della stagione 2022/2023.

Questo il programma della giornata :

ORE 10.30 GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO

ORE 12,45 IMOLA-FORLI- SCOMED BOMPORTO

ORE 14.15 SCOMED BOMPORTO-FERRARAEMPOLI

ORE 15.00 PREMIAZIONI

La formazione Scomed Bomporto : ANDREOLI N.-ANDREOLI P.-BABA SABRINA-BABA SAMI-CASALINO-SANTAGIULIANA-GAVIOLI-RAIMONDI-LUMIA-VERGARI-BIGNAMI-VENTURATO. ALL.LUCCHINI

