Il clarinettista Francesco Ganassin alle Officine Culturali di Nonantola

NONANTOLA – Mercoledì 12 ottobre, alle ore 21, presso le Officine Culturali di Nonantola è in programma un nuovo appuntamento a tema musicale. Il clarinettista, compositore e improvvisatore Francesco Ganassin presenta il suo libro Abbecedario Sonoro (Blonk, 2020), un’opera in cui, seguendo l’ordine alfabetico, Francesco Ganassin traduce in parole la musica e la sua assenza, la vita quotidiana e le sensazioni sonore che viviamo. Una serata sull’arte dell’ascolto, tra suono dei clarinetti, sintesi elettronica, suoni ambientali e caratteristiche acustiche del luogo.Un percorso di suggestioni sonore che si intrecciano con la risposta emotiva e sonora del pubblico per un’esperienza espressiva su più livelli.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017