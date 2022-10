Medolla, ciclo di incontri per le famiglie della scuola d’infanzia paritaria “Benassi”

MIRANDOLA – Sostenere il ruolo educativo dei genitori riveste un importante mandato a cui la scuola è chiamata a rispondere, se davvero vuole realizzare un’alleanza educativa che sia coerente con le dichiarazioni dei patti di corresponsabilità firmati all’inizio di ogni anno.

Da questi presupposti, e grazie al contributo di ODV Diogene e della pediatria di Comunità del distretto di Mirandola, nasce il ciclo di incontri denominato “EDUCARE ED EDUCARSI” rivolto alle famiglie della scuola d’infanzia paritaria Laura Benassi di Medolla ed allargato a quanti desiderano partecipare.

Il progetto proposto ha come obiettivo prioritario valorizzare il ruolo educativo delle famiglie, accompagnandole nell’affascinante, quanto difficile, compito di promuovere la crescita dei bambini e delle bambine, tra difficoltà oggettive e aspettative dei genitori.

In ottica di comunità educante allargata, gli incontri sono rivolti a tutte le figure -genitori, nonni, insegnanti- che a diverso titolo hanno un ruolo importante nella cura dei bambini e delle bambine dai 3 ai 6 anni di età.

Il titolo di ogni singolo incontro è rappresentato da un verbo dell’educare, declinato al modo infinito per sottolineare l’affascinante inesauribilità del ruolo educativo: non si finisce mai di educare ed educarsi!

In ogni appuntamento, a seconda del tema trattato, l’esperta o l’esperto coinvolti cercherà di accompagnare i genitori nella riflessione sul ruolo educativo, di dare suggerimenti e strategie semplici per migliorare da subito la relazione con i bambini e le bambine, di fornire indicazioni concrete per salvaguardarne la salute e la crescita.

Gli incontri si svolgeranno in presenza: in base al numero degli iscritti la sede sarà la scuola dell’infanzia paritaria FISM Laura Benassi, in via San Matteo 12, a Medolla o al Centro Raggio di Sole” situato di fronte alla scuola stessa.

Per ragioni organizzative gli incontri, sebbene aperti a tutti, sono a numero chiuso.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SCRIVERE A QUESTO INDIRIZZO MAIL: materna.laurabenassi@gmail.com

