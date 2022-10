Mirandola, 83enne si perde e vaga tutta la notte: ritrovata alla mattina

MIRANDOLA – Notte di spavento, a Mirandola, per i familiari di una signora di 83 anni affetta da Alzheimer. A partire dalla serata di sabato 29 ottobre, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, della signora si sono perse le tracce: l’anziana era uscita di casa e, poi, probabilmente smarrita, aveva iniziato a spostarsi per le strade e le campagne di Mirandola, non riuscendo a fare rientro alla propria abitazione. Una volta accortisi della scomparsa della donna, i familiari hanno avvertito i Carabinieri, che hanno immediatamente iniziato le ricerche avvalendosi anche del supporto dei Vigili del Fuoco di San Felice e Finale Emilia. Dopo diverse ore di apprensione, fortunatamente la signora è stata ritrovata all’alba di domenica 30 ottobre: si trovava nelle campagne a ovest di Mirandola ed era in stato confusionale per la notte trascorsa all’aperto, ma stava complessivamente bene, anche se, per sicurezza, per lei è stato predisposto un controllo in ospedale.

