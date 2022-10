Neopatentato alla guida in stato di ebbrezza: denuncia e sospensione della patente

MODENA – Nella notte di domenica la Polizia di Stato modenese ha denunciato un giovane neopatentato per guida in stato di ebbrezza. Un equipaggio della Sottosezione Autostradale di Modena Nord, mentre effettuava un servizio di controllo in prossimità dell’ingresso autostradale A1 di Modena Nord, alle ore 4 di notte circa, ha fermato una utilitaria condotta da un giovane ventenne.

Il controllo con il precursore ha dato esito positivo e pertanto si è proceduto al controllo con etilometro che ha confermato l’abuso di bevande alcoliche, riscontrando un tasso alcolemico di oltre il doppio del consentito. Al giovane è stata pertanto ritirata la patente, rilasciatagli pochi mesi orsono, e la autovettura, sottoposta a sequestro, è stata invece affidata ad un parente che, a differenza di lui, era perfettamente sobrio.

La sanzione applicata al giovane, aggravata dall’orario notturno in cui si è riscontrata la violazione, è ulteriormente aggravata dalla sua condizione di neopatentato: per chi ha ottenuto la patente da meno di tre anni ed ha meno di 21 anni di età, infatti, il tasso alcolemico deve essere zero ed è prevista la sospensione della patente da 9 a 18 mesi (invece che da 6 a 12), mentre vengono raddoppiati i punti decurtati da 10 a 20.

Al termine della sospensione che verrà disposta pertanto, il giovane neopatentato si ritroverà comunque impossibilitato a condurre veicoli fino a che non avrà frequentato i previsti corsi di recupero. Da inizio 2022 sono già oltre 100 le contestazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica contestate dalla Polizia Stradale di Modena.

