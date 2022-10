Nonantola, dopo lo sfratto vivono in auto con i tre figli minorenni

NONANTOLA – E’ una storia di difficoltà economica e sociale quella che arriva in questi giorni da Nonantola. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, una famiglia, da 30 anni in Italia, e fino a pochi mesi fa residente in un appartamento a Nonantola, è ora costretta, in seguito allo sfratto subito, a vivere in macchina: oltre ai genitori, la famiglia è composta anche da tre figli minorenni, rispettivamente di 2, 13 e 15 anni. Come spiega Henda, la madre dei tre ragazzi, alla “Gazzetta di Modena”, in seguito allo sfratto dall’appartamento in cui risiedeva, il Comune di Nonantola ha proposto una soluzione alternativa alla famiglia: si trattava di un albergo a Castelfranco, in cui la famiglia si è trasferita per qualche tempo, fino a quando anche quella sistemazione non è più stata possibile. Quindi, il trasferimento a casa del cognato di Henda e poi da un amico: tutte soluzioni, però, momentanee. Così, da qualche giorno, Henda, il marito, che lavora in un’azienda di San Felice, e i tre figli devono vivere in macchina: una monovolume da sette posti con la quale stazionano davanti al Cup di Nonantola. La famiglia fa appello al Comune affinchè si possa trovare una soluzione: l’Amministrazione comunale nonantolana, dal canto suo, fa sapere che la situazione è nota e che una soluzione abitativa temporanea è stata messa a disposizione della famiglia, che l’avrebbe, però, rifiutata.

