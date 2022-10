Ospedale di Mirandola, Platis e Neri (FI): “Due modelli a confronto: uno investe e l’altro privatizza”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Antonio Platis, consigliere e capogruppo provinciale di Forza Italia, e Mauro Neri consigliere e capogruppo di Forza Italia in Ucman, intervengono sul tema ospedale di Mirandola, confrontandolo con quello di Pieve di Coriano, nel mantovano:

“La strategia del mantovano – spiegano i consiglieri di Forza Italia Antonio Platis e Mauro Neri – è chiara. Il punto nascite di Pieve di Coriano deve essere attrattivo anche per il modenese e la Regione Lombardia apre il portafoglio e investe oltre 600mila euro per potenziare il blocco parto dell’ospedale, acquistare un nuovo ecografo e rinnovare la sala parto con la vasca per le nascite.

Il mantovano corre, mentre noi siamo in gestione ad una cooperativa di medici il cui contratto scade il 25 ottobre 2022 e può essere rinnovato una sola volta e fino a 5 mesi. Dopo anni in cui l’Ausl modenese si è lasciata sfuggire i migliori professionisti senza mai sostituirli, siamo arrivati al punto di non ritorno con questo onerosissimo contratto che appalta un servizio pubblico ad una coop privata.

Questa situazione – ricordano gli azzurri – permette al Santa Maria Bianca di accogliere solo le partorienti fisiologiche senza profili di rischio, dirottando tutte le altre a Carpi. Il Ramazzini, va ricordato, senza l’apporto della Bassa modenese e del reggiano rischierebbe di avere numeri non sufficienti per poter continuare con l’attuale livello.

La rinnovata concorrenza del mantovano – incalzano i consigliere Antonio Platis e Mauro Neri, rispettivamente in Provincia e in Ucman – rischia di essere l’ultima picconata al nostro punto nascite e la scusa per permettere ai burocrati di Bologna di affermare, a breve, che non ci sono più le condizioni per tenere aperto ostetricia Mirandola”.