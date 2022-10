Pallavolo, Mynet nuovo digital partner della Stadium Mirandola

MIRANDOLA – Stadium Pallavolo Mirandola sceglie Mynet come digital partner per la stagione sportiva 2022/2023 in serie A3. L’operatore di telecomunicazioni leader in tutto il nord Italia, con oltre 30.000 km di fibra ottica proprietaria, è dunque il nuovo fornitore unico per i servizi di connettività Internet che collegano il palazzetto dello sport cittadino, supportando in tal modo tutti i nuovi progetti per le connessioni e le comunicazioni che riguardano da vicino la formazione gialloblù.

L’accordo, ufficializzato nei giorni scorsi, prevede la presenza del marchio aziendale come impresa partner sui cavalletti posizionati a bordo campo e, più in generale, su tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati dalla squadra ed in occasione dei vari eventi e attività di network che accompagneranno la stagione sportiva.

«Siamo davvero orgogliosi di entrare a far parte del team della Stadium Pallavolo Mirandola come sponsor e fornitori unici di un servizio di connettività che si configura come sempre più essenziale anche per le società sportive – spiega Giovanni Zorzoni, direttore generale di Mynet. – In campo come nel lavoro ci lasciamo guidare da valori comuni: tenacia, passione e determinazione caratterizzano infatti tanto la nostra filosofia, quanto quella della Stadium».

«La tecnologia digitale e l’interconnessione sono diventati fattori abilitanti anche nello sport – continua Paolo Neri, Responsabile relazioni esterne di Stadium. – Per garantire alla Lega Pallavolo ed agli appassionati una diretta streaming di qualità e la trasmissione dei dati di gioco in tempo reale, avevamo bisogno di un partner solido e concreto come Mynet».

