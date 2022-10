Pallavolo, Serie C: Cavezzo supera Volley Modena al tie-break

Sabato 15 ottobre, presso la ‘Palestra Guarini’ di Modena, è andata in scena la prima partita casalinga delle ragazze del Volley Modena Serie C che hanno affrontato Cavezzo. Lo starting six di Modena è: Herzig, Vata, Roccato, Montanari, Muzzioli, Pallotti e Sassatelli. Il primo set è subito botta e risposta con Cavezzo che raggiunge Modena sul 6-6. Primo time out chiamato da Modena sotto 9-6. Cavezzo allunga 17-10. Secondo time out modenese sotto 20-12. Vince Cavezzo il primo set 25-16.

Nel secondo set parte forte Cavezzo portandosi sul 11-3. Muro di Pallotti che accorcia il vantaggio di Cavezzo a 11-5. Parziale modenese che riduce lo svantaggio a 13-10. Allungo di Cavezzo 18-13. Time out Modena sotto 20-15 che accorcia 21-18. Con un pallonetto Cavezzo vince il secondo set 25-22.

Nel terzo set parte meglio Modena che si porta sul 6-2 e costringe Cavezzo al time out. All’uscita dal time out Cavezzo infila un parziale e torna il parità (6-6). Sorpasso Cavezzo 11-10 grazie ad un muro, e time out Modena. Ace di Cavezzo: 16-13. Schiacciata di Herzig che porta Modena ad un solo punto da Cavezzo: 20-19. La numero 5 si ripete portando la partita prima in parità e poi dando il vantaggio a Modena 21-20. Ace di Herzig che porta Modena sul 24-21. Modena vince il terzo set 25-22.

Nel quarto set Modena si porta sul 3-1. Ace di Cavezzo: 4-4. Muro fuori di Modena, 8-8 e set equilibrato. La solita Herzig porta in vantaggio Modena con due lungolinea: 11-8 Schiacciata di Cavezzo che si porta sul 14-14. Tempo di Cavezzo sul 18-16 Modena. 24-23 Modena e time out chiamato dai gialliblù. Vince modena 25-23 e si andrà al quinto set.

Nell’ultimo set parte forte Cavezzo con un muro e due ace: 3-0 e successivamente allunga 7-1. Muro modenese che accorcia a 9-6 il distacco. Pareggio Modena con Pallotti 11-11. Time out Cavezzo sul 13-12 per gli ospiti. Vince Cavezzo 15-12.

