Passeggiata Amo a San Possidonio per celebrare l’Ottobre Rosa 2022

SAN POSSIDONIO- E’ tutto pronto, a San Possidonio, per la Camminata in rosa: l’iniziativa dedicata alla prevenzione- nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre in Rosa- organizzata da Amo in collaborazione con i commercianti di San Possidonio, Auser e pro Loco.

L’iniziativa, prevista per sabato 8 ottobre, partirà alle ore 15 dalla biblioteca comunale di San Possidonio.

