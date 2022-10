Ravarino, una nuova sezione al nido “Girasole”

RAVARINO – Il problema è comune a diversi paesi della Bassa modenese e non solo: stiamo parlando della carenza dei posti negli asili nido comunali, che costringono i genitori a trovare soluzioni alternative, sacrificando, in alcuni casi, anche le proprie carriere lavorative. Per ovviare a questa problematica, a Ravarino si è deciso di partecipare al progetto regionale “Nido per tutti”, grazie al quale è stata aperta per l’anno scolastico in corso (2022-2023) una nuova sezione al nido “Girasole”. Per questa sezione saranno accettate, in ordine di graduatoria le prime otto domande tra quelle inizialmente rifiutate per carenza di posti. Si tratta di un’iniziativa possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

