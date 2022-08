Mirandola, il nuovo asilo nido finanziato con i fondi del Pnrr: sorgerà nell’area ex MAP

MIRANDOLA – La candidatura del nuovo asilo nido di Mirandola ha ottenuto l’approvazione e il relativo accesso ai fondi previsti sull’asse 5 PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

In data martedì 16 agosto, rende noto l’ Amministrazione comunale di Mirandola , sono state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione le graduatorie relative ai contributi riferiti ai progetti di investimento destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. Fra i 1857 progetti, approvati su base nazionale relativi ai “nidi”, vi è anche Mirandola, per la quale sono stati previsti 1.264.800 euro, cifra a copertura del costo complessivo dell’opera.

L’Amministrazione comunale, che, come dichiarato nella scorse settimane, avrebbe proceduto a prescindere dall’approvazione del contributo richiesto, in attesa del responso aveva già incaricato il Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia dello studio di fattibilità tecnico economica dell’opera, già consegnata dallo studio e che sarà approvata dalla Giunta nei prossimi giorni.

La struttura sorgerà nell’area ex MAP di Via Giolitti e avrà una superficie complessiva di circa 550mq (dotata di ampio giardino), dimensionata per far fronte alle domande correnti e prevedendo un ulteriore margine di incremento all’utenza. Tre le sezioni previste: una atta ad ospitare n°15 “lattanti” e altre due organizzate in maniera “mista”, per un totale di 50 bambini.