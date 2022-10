San Felice, in distribuzione il numero di ottobre di “Appunti sanfeliciani”

SAN FELICE SUL PANARO – È in distribuzione il numero 10 di ottobre 2022 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero è possibile trovare, tra gli altri, un articolo sull’inaugurazione del centro sportivo comunale e una intervista al dottor Sauro Tassi, responsabile dell’Otorinolaringoiatria di Area Nord; si parla anche delle nuove 25 telecamere installate nella stazione ferroviaria di San Felice e, per lo sport, del ritorno in paese della Pro Patria, squadra di calcio a cinque. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

