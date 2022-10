Senato, Ignazio La Russa è il nuovo presidente

Ignazio La Russa è stato eletto nuovo presidente del Senato. toccherà, dunque all’esponente di Fratelli d’Italia prendere il posto occupato nella scorsa legislatura da Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nel corso della prima seduta della XIX Legislatura, presieduta dalla senatrice Liliana Segre, si è proceduto alle votazioni per eleggere la seconda carica dello Stato: Ignazio La Russa ha ottenuto 116 voti (104 quelli minimi necessari); 65 sono state, invece, le schede bianche, mentre 2 voti sono andati a Liliana Segre e altrettanti a Roberto Calderoli, fino all’ultimo in ballottaggio con La Russa come candidato del centrodestra alla presidenza.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017