Soliera, a Limidi riprendono gli incontri culturali con un racconto sull’emigrazione italiana

SOLIERA – A Limidi di Soliera riprendono gli incontri culturali. Si ricomincia, dopo la forzata chiusura per pandemia COVID, con un “racconto” sulla emigrazione degli italiani

LA VALIGIA DI CARTONE

Venerdì 21 OTTOBRE 2022, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18), il maestro GUIDO MALAGOLI di Soliera (appassionato storico e brillante divulgatore) presenta in forma di piacevole racconto, coadiuvato da immagini, una sua personale ricerca sulla emigrazione degli italiani che negli ultimi 150 anni cercarono all’estero soluzione alle loro povertà.

Dopo mesi di “clausura forzata” lo SPAZIO CULTURA del Centro polivalente di Limidi riprende la sua attività con un’iniziativa di generale interesse per la sua connotazione storica che al tempo stesso riguarda una problematica ancora attuale. Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi e passare una serata assieme. Gli organizzatori così come i cittadini hanno voglia e bisogno di ritrovarsi, anche con la proposta di iniziative culturali che sanciscano un ritorno, pur se graduale, alla normalità. Saranno rispettate eventuali disposizioni che fossero emanate in materia di COVID.

L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel programma che Il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto col contributo della Fondazione Campori di Soliera. Fa seguito agli eventi degli anni precedenti che hanno visto una grande partecipazione a conferma che argomenti culturali, storici e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

La prossima iniziativa sarà il tradizionale CONCERTO DI OGNISSANTI che si terrà la serata del 1.11.2022 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Limidi con uno spettacolo ideato da Lalo Cibelli.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, sarà reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017