Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora nel weekend

Torna l’ora solare: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, dunque, dovremo spostare indietro le lancette degli orologi di 60 minuti, dalle ore 3 alle ore 2. In questo modo, per effetto del ritorno all’ora solare, si dormirà un’ora in più nella notte tra sabato e domenica, guadagnando al contempo un’ora di luce al mattino che verrà, invece, persa alla sera, quando farà buio un’ora prima. L’ora solare resterà attiva fino al weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, quando le lancette dovranno essere nuovamente spostate avanti di un’ora per tornare alla cosiddetta ora legale.

