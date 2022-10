Uomo accoltellato durante una lite, arrestata l’ex compagna

MODENA – Avrebbe accoltellato, utilizzando un coltello da cucina, l’ex compagno. Con questa accusa, ovvero quella di tentato omicidio, è stata arrestata dalla Polizia, a Modena, una donna di 54 anni. Tanti i punti della vicenda – riportata da “Il Resto del Carlino” – ancora da chiarire: l’accoltellamento, infatti, sarebbe avvenuto al culmine di una lite in appartamento, ma la donna, che si trova agli arresti domiciliari, sostiene di aver afferrato e utilizzato il coltello solo per difendersi dall’aggressione dell’ex compagno. E’ stata lei stessa a chiamare i soccorsi e, successivamente, è stata arrestata in flagranza di reato dalla Polizia, giunta sul posto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017