Vaccini anti-Covid: reintegrata dottoressa indagata per false somministrazioni

FERRARA – L’Azienda USL di Ferrara ha assunto un provvedimento per il reintegro alla convenzione a medico di medicina generale di una delle due dottoresse indagate nei mesi scorsi per presunte false somministrazioni di vaccini contro il Covid-19. Considerato il venir meno delle condizioni di limitazione della libertà personale che avevano dato luogo alla sospensione del rapporto convenzionale, l’Azienda sanitaria rende noto di non aver

potuto fare altro che accogliere l’istanza della dottoressa, che ha chiesto il reintegro. L’Azienda USL di Ferrara ribadisce nel contempo che continuerà ad assicurare la massima collaborazione alla Magistratura.

