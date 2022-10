“Voglio di più. Non mi basta mai”, alla stazione Rulli Frulli di Finale Emilia incontro sulle nuove generazioni

FINALE EMILIA – Nell’ambito di “Màt, la settimana della salute mentale”, è in programma mercoledì 26 ottobre, alle ore 18, alla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, un incontro sulla condizione giovanile dal titolo “Voglio di più. Non mi basta mai”. Viviamo un tempo di trasformazioni senza precedenti, come stanno i nostri giovani, cosa pensano, che desideri hanno? Queste le domande a cui cercherà di trovare risposte l’iniziativa organizzata da Distretto di Mirandola del’Ausl Modena e Unione Comuni Modenesi Area Nord. Il convegno ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai tecnici una visione d’insieme a livello distrettuale sulla tematica dei giovani e il post pandemia. Porteranno la propria testimonianza esperti del settore che nella quotidianità affrontano l’insorgere di diverse problematiche e difficoltà negli adolescenti: gli psicologi e psicoterapeuti dell’Ausl di Modena Lorena Ghelfi, Valerio Valentini, Nicole Bedetti, Robert Brumarescu.

