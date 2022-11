“Afghanistan, un anno dopo il ritorno dei talebani”, incontro giovedì 24 novembre

MODENA – Giovedì 24 novembre, alle ore 21, a Modena, presso la sala Ascom, in via Piave 125, è in programma un incontro dal titolo: “Afghanistan un anno dopo dal ritorno dei Talebani”. Relatori saranno:

– dr. Sebastiano Caputo, giornalista e reporter, È presidente della “Fondazione SOS Cristiani d’Oriente”. Ha collaborato con diverse testate italiane, ed è ideatore della rivista di agitazione culturale “L’Intellettuale Dissidente” (di cui è direttore), e della rivista di Sport&Cultura “Contrasti”, nonché autore per GOG Edizioni dei libri “Alle porte di Damasco. Viaggio nella Siria che resiste” e “Mezzaluna sciita”. Ha realizzato reportage in diversi Paesi tra cui l’Afghanistan.

– dr. Federico De Renzi turcologo e islamista, dal 2015 è consigliere scientifico per la rivista di analisi politica in lingua inglese Mediterranean Affairs ( http://mediterraneanaffairs. com/ ). Dal 2005 al 2012 ha collaborato in qualità di analista politico con la rivista di Geopolitica Limes, e con altre testate di geopolitica e cultura. Dopo essere stato docente di Filologia Uralo-altaica e Turcologia presso diverse università (es. La Sapienza Università di Roma) ed istituzioni accademiche, dal 2010 è stato ospite su Rai News 24, Radio RAI, Radio Vaticana, Radio Radicale e in altre radio su temi quali le minoranze etniche dell’Asia centrale, orientale e meridionale. Nel 2017 ha conseguito il Dottorato di Ricerca (PhD) presso La Sapienza Università di Roma in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa (Curriculum Islam, XXVIII Ciclo) e si occupa di progetti di ricerca specifici sulla storia politica e culturale della Turchia e dell’Eurasia centrale e orientale, oltre che di cicli di conferenze sempre su questi temi.

Ingresso libero.

