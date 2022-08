A San Felice è allarme baby gang: imperversano al supermercato e si filmano nell’auto dei Carabinieri

SAN FELICE SUL PANARO – A San Felice è allarme baby gang: imperversano al supermercato e si filmano nell’auto dei Carabinieri, vantandosi delle proprie malefatte e lanciando insulti.

Si tratta di un gruppo di una decina di ragazzini – a volte si vede anche qualche ragazza – di varia composizione, a cui si mescolano anche giovani balordi che arrivano col treno da alcuni paesi del bolognese. Una volta arrivati, se hanno fame, vanno alla Coop e provano a rubacchiare qualcosa, e se non ce la fanno, si mettono a fare dispetti e danni. Il supermercato ha anche ingaggiato dei vigilantes, ma i ragazzi aspettano che se ne vadano per fare i loro comodi.

Vanno in giro per i parchi, ma è la stazione dei treni il loro regno: qui importunano i viaggiatori e a metà agosto c’è stata anche una vera e propria aggressione: vittima, una ragazza che i vigliacchi hanno spintonato e fatto cadere. Volevano rubarle la borsetta.

L’aggressione non ha avuto peggiori conseguenze perchè c’erano diverse persone che sono intervenute: i ragazzini hanno aggredito pure loro, tanto che uno di questi sarebbe poi dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Sul posto sono, poi, intervenuti i Carabinieri, di San Felice e Finale Emilia, che hanno provveduto ad identificare e fermare molti dei responsabili dell’aggressione. Ma una volta caricati sulle gazzella, lo show non si è fermato, e anzi, è passato in diretta al grande pubblico di Tik Tok.

Secondo quanto si racconta in paese, dove il video passa di telefonino in telefonino, uno dei ragazzi avrebbe infatti postato un video che riprendeva lui e un amico nell’auto di servizio dell’Arma. Il giovane, che si riprende dal basso per non far vedere il telefonino ai militari, ha in mano un cappello dei Carabinieri trovato chissà come: i due imprecano e offendono in varie lingue. Parlando di droga, dicono che stanno “pippando nella macchina degli sbirri”. Una menzogna per fare i bulli, uno sfregio irrispettoso.

