Bassa terra di castelli, torri e fortezze: due giornate di studio a Medolla

MEDOLLA – Castelli, torri e fortezze sono elementi identitari della Bassa Modenese, che spezzano l’orizzonte elevandosi come memorie di un passato in cui questi territori erano contesi e insicuri. Edifici che permangono nella trama insediativa attuale e i cui spazi si augura vengano restituiti alla comunità

dopo gli opportuni interventi di restauro, tornati a nuova vita dopo il sisma del maggio 2012.

Forti di questa consapevolezza, il Comune di Medolla e il Gruppo Studi Bassa Modenese promuovono un’iniziativa dedicata a questo patrimonio, come stimolo ad un rinnovato interesse per le vicende di luoghi che vantano secoli di storia ancora da indagare. Si tratta delle Giornate di Studio Terra di castelli, torri e fortezze. Giornate di studio per la valorizzazione e la promozione di un patrimonio identitario, storico e culturale della Bassa Modenese che si terranno il 12 e il 13 novembre presso il Teatro comunale “W. Facchini” di Medolla e che vogliono raccontare e valorizzare questo patrimonio con l’apporto di elementi di novità grazie alla partecipazione di eminenti storici, restauratori, architetti e archeologi esperti nelle varie materie trattate ed è dedicata agli studenti, agli studiosi e agli appassionati.

La Regione Emilia-Romagna ha concesso il patrocinio e l’uso del logo Sisma 2012 X Anniversario, accordato alle iniziative meritorie legate a tale ricorrenza. Le Giornate di Studio sono patrocinate da: Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Cultura; Provincia di Modena; Unione Comuni Modenesi Area Nord; Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; Università di Bologna; Università di Modena e Reggio Emilia; Deputazione di Storia Patria di Modena; Istituto Italiano dei Castelli onlus; Ordine degli Architetti di Modena; Sanfelice 1893 Banca Popolare. Partners: Consorzio della Bonifica di Burana Gt service srl; Baraldini litografia, Morselli garden vivai.

Programma delle Giornate:

Sabato 12 novembre 2022

La motta di Montalbano e le fortificazioni in terra e legno in età medievale

9,30-10,45 Saluto delle Autorità. Lezioni: 11,00-12,30 e 14,30-17,30

Domenica 13 novembre 2022

Le fortificazioni della Bassa Modenese. Un patrimonio da conoscere, recuperare e valorizzare

Lezioni: 9,30-12,30 e 14,30-17,30.

Durante l’evento sarà presente un bookshop dove poter trovare le ultime pubblicazioni del Gruppo Studi Bassa Modenese.

Per info e maggiori dettagli: Facebook.com/gruppostudibassamodenese Mail: gruppostudi@virgilio.it

