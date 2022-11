Bomporto, giovedì 24 novembre si riunisce il Consiglio comunale

BOMPORTO – Giovedì 24 novembre alle ore 21 è convocato il Consiglio comunale di Bomporto. La seduta si terrà in presenza presso la sala consiliare, in via per Modena 7, e questi saranno i temi trattati:

1. variazioni di bilancio 2022-2024 ai sensi art.175 del d.LGS. 267/2000. Provvedimenti;

2. mozione presentata dai Gruppi consiliari “Noi Bomporto – Gelatti Sindaca”, “Bomporto, Solara, Sorbara insieme” e “Idee in movimento – Milone Sindaco” in data 17 novembre 2022 prot. 12262 avente ad oggetto “Mozione per intitolazione di un ospazio o di un bene pubblico nel Comune di Bomporto a Alfio Scalisi”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017