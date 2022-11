Bomporto, musica e parole contro la guerra

BOMPORTO – Una serata in musica per dire no alla guerra. Mercoledì 9 novembre, nell’ambito del programma della Fiera di San Martino, il Teatro comunale di Bomporto ospiterà l’evento “Antiwar Songs – Musica e parole contro la guerra”, a cura di ANPI Bomporto-Bastiglia-Ravarino.

La serata sarà aperta alle 20.45 dai saluti di Vanni Bulgarelli, presidente di ANPI provinciale, poi spazio all’ensemble “Cortili emiliani” – composto da Angela Prandi, Ombretta Piccinini, Sara Valentini, Matteo Carpigiani, Marco Gheduzzi, Vanni Carpigiani, William Zoboli, Luigi Monari – che attraverso la musica manderà il proprio messaggio di pace a tutti i presenti.

