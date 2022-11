Bomporto, turisti derubati durante il pranzo: depredato il pullman con zaini, pc e borse

BOMPORTO – Amara sorpresa per 35 turisti svizzeri che, durante un viaggio turistico in Italia, si erano fermati a pranzo in un agriturismo di Sorbara, frazione di Bomporto. Mentre loro si trovavano a pranzo – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – il pullman con il quale erano in viaggio, che conteneva tutti i loro effetti personali e si trovava nel parcheggio del cimitero di Sorbara, è stato, infatti, depredato da una banda di malviventi. Spariti, in particolare, zaini, borse e tutti i dispositivi elettronici: per entrare nel pullman, i ladri hanno forzato la portiera del mezzo. Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno provato a localizzare i dispositivi elettronici rubati tramite il gps, ma i malviventi avevano avuto l’accortezza di disattivarlo in tutti i dispositivi tranne che in uno: un paio di cuffiette, che risultavano trovarsi in un’azienda della zona. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili del furto e recuperare la refurtiva.

