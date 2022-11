Bomporto, una serata dedicata all’aceto balsamico

BOMPORTO – Proseguono le iniziative della Fiera di San Martino a Bomporto, con una serata dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

Martedì 8 novembre, alle 20.45, appuntamento in Municipio per una visita guidata all’acetaia comunale e un incontro in Sala del Consiglio con Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria di Spilamberto, che guiderà il confronto tra l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l’Aceto di Modena Igp.

Inaugurata il 16 ottobre dello scorso anno, l’acetaia comunale di Bomporto è composta da cinque botti, collocate nel sottotetto del Palazzo Municipale, ed è affidata alle cure dell’alfiere Gianfranco Pizzolari.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile portare i propri campioni di aceto balsamico e ritirare gratuitamente la relativa scheda di valutazione (per consegnare i campioni è possibile contattare direttamente l’alfiere Pizzolari al numero 339-8228856).

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017