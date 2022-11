Calcio a 5, Lorenzo Greco torna sulla panchina della Pro Patria San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – La Pro Patria San Felice annuncia il rientro in società di Lorenzo Greco, già giocatore e capitano della squadra e, in seguito, allenatore artefice dei due secondi posti da record in B, che tornerà a sedersi sulla panchina giallorossa in Serie D. Contestualmente, la Pro Patria San Felice ringrazia anche Alex Baratti che in questi mesi si è sdoppiato svolgendo ad interim, con ottimi risultati, il doppio ruolo di allenatore-giocatore: continuerà la stagione sul campo da gioco.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017