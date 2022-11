Carpi, incendio in un appartamento: tre persone in ospedale

CARPI – Principio di incendio nella serata di ieri, martedì 22 novembre, intorno alle ore 19.30, in un appartamento di Carpi in via Antelami. Tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. E’ stato coinvolto dal principio di incendio il locale cucina, ma le fiamme sono state fortunatamente rapidamente estinte dall’intervento dei Vigili del Fuoco, che ha impedito la propagazione dell’incendio e ha evitato danni rilevanti alle strutture. Rilevanti invece i danni causati dal fumo, che ha invaso e annerito diversi locali.

