Concordia, truffa sul sussidio di disoccupazione in prescrizione: si “salvano” gli imputati

CONCORDIA – Si “salvano” grazie alla prescrizione gli imputati in un processo riguardante una maxi truffa all’Inps riguardante il sussidio di disoccupazione, scoperta dai Carabinieri di Concordia per fatti svoltisi tra il 2014 e il 2015. Nel dettaglio, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, alcune cooperative erano accusate di aver truffato l’Inps assumendo “per finta” lavoratori e poi licenziandoli immediatamente in modo da incassare il sussidio di disoccupazione da parte dello Stato. Dopo che i Carabinieri avevano scoperto la presunta truffa erano, quindi, finiti a processo i singoli datori di lavoro, le persone che le cooperative fingevano venissero assunte e l’uomo che, secondo gli inquirenti, aveva organizzato la truffa stessa. Tutti assolti con sentenza di non luogo a procedere, in seguito allo scattare dei termini per la prescrizione dei reati.

