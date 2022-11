Iran, rilasciata Alessia Piperno: è in volo verso l’Italia

Alessia Piperno, ragazza italiana arrestata in Iran nei giorni delle proteste in seguito alla morte di Masha Amini, è stata rilasciata dalle autorità iraniane ed è ora in volo verso l’Italia. Atterrerà nelle prossime ore all’aeroporto di Ciampino, a Roma, dove ad attenderla ci sarà un rappresentante del Governo italiano.

La notizia è stata data dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cheha informato personalmente, nel corso di una telefonata, i genitori di Alessia Piperno: “Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riportare Alessia dai suoi familiari”, ha scritto la premier su Twitter.

