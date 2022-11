Medolla, batte la testa dopo un malore al lavoro: ricoverato dopo l’intervento del 118

MEDOLLA – Nella mattinata di lunedì 21 novembre, è stato necessario l’intervento di due mezzi del 118 presso un’azienda di Medolla, per soccorrere un lavoratore in stato confusionale dopo aver probabilmente sbattuto la testa in seguito ad un malore. Non è ancora chiaro come si siano svolti i fatti: quel che è certo è che l’uomo, come riporta la “Gazzetta di Modena”, è stato visto aggirarsi per l’azienda in stato confusionale da alcuni colleghi, che hanno immediatamente avvertito i soccorsi quando si sono resi conto che l’uomo aveva subito una botta in testa. L’ipotesi più probabile, visto che sembra non si tratti di un incidente sul lavoro, è quella della caduta in seguito ad un malore. L’uomo è stato successivamente ricoverato a Baggiovara per accertamenti, ma le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

