Mirandola, albero caduto in via Nazioni Unite: in corso le operazioni di rimozione

MIRANDOLA – La Polizia Locale di Mirandola rende noto che in via Nazioni Unite, nei pressi della rotatoria con la Strada Statale 12 (Canaletto) sono terminate intorno alle ore 14 le operazioni per ripristinare la viabilità inizialmente compromessa da un albero caduto. Sul luogo hanno operato Polizia Locale di Mirandola e Vigili del Fuoco.

