Mirandola ricorda il musicista Alvaro Bigi: sabato inaugura la mostra a lui dedicata

MIRANDOLA – Mirandola Ricorda il maestro Alvaro Bigi a dieci anni dalla morte. Sabato 12 novembre, alla Sala Edmondo Trionfini di Mirandola, alle ore 15:30, è infatti, in programma l’inaugurazione della mostra con fotografie, documenti e ricordi del maestro, che sarà allestita fino a domenica 27 novembre. Alle ore 16, sono, invece, in programma interventi e testimonianze di:

Leonardo Bigi (figlio), Stefania Bigi (nipote), Elvino Castellazzi (presidente Società Francia Corta), Lucio Carpani (allievo del m. Bigi e direttore del Coro Città di Mirandola), Giacomo Gibertoni (allievo del m. Bigi e presidente dell’Ass. Domenico Traeri), Elena Malaguti (presidente della Fondazione Scuola di Musica), Anna Oliva (dirigente scolastico F. Montanari), Andrea Smerieri (allievo del m. Bigi)

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici della Consulta APS e dal Comitato Sala Trionfini, con la collaborazione: Ass. Amici della Musica di Mirandola APS, Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”, Associazione “Domenico Traeri” APS, Consulta del Volontariato, Scuola secondaria di I grado “F. Montanari”, Società di Francia Corta, Università della Libera Età “Bruno Andreolli” e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

La mostra sarà visibile in occasione degli eventi organizzati nella sala o su richiesta

cell. 3534368402

Alvaro Bigi

Nato a San Giacomo Roncole il 14 marzo 1916, il maestro Alvaro Bigi era figlio d’arte. Il padre Leonardo, maestro d’organo, suonava nelle chiese della zona. Fin da giovanissimo si è avvicinato alla musica accompagnando al piano i film muti al Teatro Nuovo di Mirandola e San Giacomo.

Si è diplomato al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Durante la guerra, a Catania, diletta i militari con musica e spettacoli. Tra le sue fila c’era anche Eusebio Soriani, di San Martino Spino, musicista pure lui. Diplomatosi anche in canto corale presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, vinse la Cattedra di Musica.

Nel 1954 entra nella “Kurorchestra di St. Moritz”, con le funzioni di pianista, insieme a 25 musicisti provenienti dalle orchestre stabili di Berna, Zurigo e Basilea. Nel 1966 ne assume la direzione che manterrà fino al 1991. Se nelle estati si esibiva a St. Moritz, il resto dell’anno lo vedeva impegnato alle Scuole Medie “Francesco Montanari” di Mirandola come insegnante di musica, oltre che nel suo studio in casa con i suoi giovani allievi. Per decenni è stato l’organista del Duomo e della chiesa di San Francesco.

Ha diretto anche l’orchestra “Alvaro” che ha girato l’Italia al seguito di cantanti famosi come Nilla Pizzi, Natalino Otto, Gino Latilla, Carla Boni, Nicola Arigliano, Flos Andos, Achille Togliani, Dino Sarti, la mirandolese Ebe Ferrari e tanti altri.

Come solista ha accompagnato famosi artisti come Beniamino Gigli, Lina Pagliughi, Mirella Freni, Renato Bruson, e, presso il circolo cittadino “La Fenice”, cantanti d’opera locali, alcuni diventati anche famosi, come Gianna Paltrinieri e Walter Casari,

Affezionato mirandolese, ha voluto condividere la bellezza della musica con i suoi concittadini organizzando concerti nella Sala Granda del Municipio con famosi violinisti stranieri, come l’ungherese Chirillà e il tedesco Steiner, e con il mirandolese Giuseppe Sedezzari. Come solista ha eseguito concerti periodici aperti al pubblico in casa Smerieri.

Coinvolto da don Dario Arrivabeni, ha guidato la Commissione selezionatrice dell’importante manifestazione “Il Castello d’Oro” nella quale si esibiva un coro di cento giovanissimi che eseguivano canzoni inedite.

É stato anche compositore di numerosi brani di musica leggera, tra cui l’inno della Scuola Media Montanari e l’inno della Francia Corta, e musica sacra.

Nel 2006, il Comune di Mirandola e la Consulta del Volontariato, hanno voluto festeggiare il suo 90° compleanno con un evento che si è tenuto nella Sala Granda della residenza Municipale.

É morto a Mirandola il 21 agosto 2012.

La sua preziosa collezione di spartiti è stata donata alla Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” di Mirandola. Il 21 agosto 2022, a 10 anni dalla morte, è stato ricordato nel cimitero cittadino con la deposizione di un mazzo di fiori.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017