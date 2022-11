Moda Makers, terminata la 14esima edizione: aumentano le presenze internazionali

MODENA – “Considerando il periodo, posso affermare di essere veramente molto contenta, davvero oltre le mie aspettative. Spero che si continui con decisione a puntare su questa fiera e che anche le ditte che in questa edizione non hanno partecipato tornino a sfruttare questa grande opportunità per il territorio”: è con queste parole che Gisella Meschiari, della ditta carpigiana GIL, commenta i risultati di Moda Makers appena conclusasi a Modena.