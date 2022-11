Modena, controlli nei luoghi della “movida”: evitata rissa tra due gruppi di ragazzi

MODENA – Proseguono, a Modena, i servizi straordinari di controllo del territorio, programmati in concomitanza con la “movida” del fine settimana, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la persona, i reati predatori in strada e le azioni delle aggregazioni giovanili violente, e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione.

L’attività, che ha avuto inizio nella prima serata di sabato per proseguire fino a tarda notte, ha visto il concorso di personale della Polizia di Stato, di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e di operatori della Polizia Locale.

Battuto in primis il centro storico di Modena, dove sono maggiormente presenti esercizi pubblici e commerciali e dove l’affluenza di persone è stata particolarmente intensa: piazza della Pomposa, via Cardinal Morone, via Taglio, corso Canalgrande, via Emilia Centro e via dei Gallucci.

Grazie alla presenza degli agenti in piazza della Pomposa è stata scongiurata poco prima della mezzanotte una possibile rissa tra due gruppi di ragazzi che avevano manifestato comportamenti offensivi e aggressivi. Tutti i presenti sono stati identificati sul posto ed invitati ad allontanarsi. Il presidio della piazza è proseguito fino a notte inoltrata senza più rilevare criticità.

Nel corso dell’attività è stato predisposto un posto di controllo stradale, dove sono stati sottoposti a verifiche 5 veicoli, 57 le persone complessivamente identificate.

