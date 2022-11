Mondiali, foto con la bocca tappata per i giocatori tedeschi: “Diritti umani non negoziabili”

E’ destinata a far discutere la giornata di oggi per la Germania calcistica. Se, infatti, sul campo il Mondiale è iniziato come peggio non poteva, con l’inaspettata sconfitta in rimonta 2-1 contro il meno quotato Giappone, che complica le chance di qualificazione dei tedeschi, quello che è successo prima della partita è destinato a far parlare probabilmente più del risultato stesso del match.

I giocatori tedeschi, infatti, hanno deciso di mettersi una mano davanti alla bocca in occasione della classica foto di squadra degli undici titolari che precede la gara. Il gesto aveva il significato di protesta contro la decisione della Fifa di vietare la fascia arcobaleno con la scritta ‘One love’. La nazionale tedesca era, infatti, stata tra le più decise nel voler difendere la propria scelta a favore dei diritti Lgbtq in un paese come il Qatar dove questi diritti non sono riconosciuti.

“Questa non è una posizione politica; i diritti umani non sono negoziabili” ha spiegato in un tweet che ha accompagnato la foto dei giocatori della nazionale con la mano sulla bocca prima della partita col Giappone la Federcalcio tedesca.

