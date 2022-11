Novi, numerose attività in programma in biblioteca nel mese di novembre

NOVI DI MODENA – Numerosi gli eventi per bambini e adulti in programma a Novi di Modena nel mese di novembre. Si parte con i sabati di lettura per i bambini da 2 a 6 anni, corso base di fumetto con Christian Cornia al giovedì dalle 18.30 alle 20.00 per i ragazzini +10 anni. Narrazione animata “Nella notte buia e Tempestosa…..”a cura di Sara Tarabusi per i bambini da 5-8 anni. Infine i giovedì d’autore presentazione di libri e autori, “Le parole per dirlo” a cura di Giorgio Magnani, postfazione di Brunetto Salvarani, “Il cobra fuma la pipa” di Marisa Piccioli. E’ richiesta la prenotazione alla Biblioteca “V.Lugli”: tel.059-6789220 email: biblioteca1@comune.novi.mo.it

