Novi presente col Teatro Sociale alla rassegna urbanistica dell’Emilia-Romagna

NOVI DI MODENA – Il Teatro Sociale di Novi di Modena in mostra in Regione, un’occasione per raccontare l’esperienza del percorso partecipato “Novità a Teatro” e l’esito del bando di Rigenerazione Urbana. Tra le tante iniziative dei Comuni e delle loro Unioni sul tema del PUG (Piano Urbanistico Generale) e della rigenerazione urbana, presente anche una sezione dedicata al progetto del Comune di Novi di Modena denominato “Social Theatre Lab”. Progetto finalizzato alla rigenerazione urbana del Teatro Sociale, risultato tra i vincitori del Bando Rigenerazione Urbana 2021 indetto dalla Regione Emilia Romagna.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017